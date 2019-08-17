В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины независимости Украины является добровольным. Соответствующее разъяснение появилось на Facebook-странице Офиса.

Пресс-служба Офиса уверяет: информация о том, что учителей, врачей и представителей общественности якобы принудительно собирают на генеральную репетицию празднования Дня независимости, не соответствует действительности. А появившееся в сети интернет распоряжение написано для оказания помощи желающим поучаствовать в торжествах.

"Соответствующее распоряжение Офиса президента по формированию делегаций в регионах имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам. Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительную часть приглашенных отметят наградами", - сказано в разъяснении.

Что касается сбора личных данных бюджетников, то в Офисе прокомментировали его необходимостью избавить людей от проблем в поездке.

"...Власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева", - оправдались сотрудники Офиса.

Скриншот: Facebook/ president.gov.ua

Также в команде Зеленского напомнили, что в этом году положат начало новой традиции празднования Дня независимости: в праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий, которые "являются гордостью нашей нации".

Напомним, разъяснение появилось в связи с обнародованием распоряжения Офиса о сборе делегаций бюджетников, которые должны будут принимать участие в генеральной репетиции торжеств Дня независимости.

Ранее "Страна" рассказывала, как сотрудников бюджетных организаций свозили для поддержки Порошенко на дебатах с Зеленским.