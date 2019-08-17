Компания Disney снимет отдельный сериал про похождения джедая Оби-Вана Кеноби с Юэном МакГрегором в главной роли. Отдельный проект выйдет на потоковом сервисе Disney+, передает Cinelinx.

Сообщается, что актер ведет переговоры с киностудией. Сразу несколько авторитетных изданий, таких как Deadline, Variety, and The Hollywood Reporter подтвердили данную информацию.

Отметим, Макгрегор является вторым исполнителем роли Оби-Вана Кеноби после Алека Гиннесса, первый играл героя в эпизодах I-III, второй - в эпизодах IV-VI.

Фото: Скриншот

Напомним, что Disney снимет ремейк мультфильма об олененке Бэмби в стиле "Короля-льва".

Также компания Disney готовит ремейк культового фильма "Один дома".

Еще в Disneyland открыли тематический парк о Звездных войнах.