Disney готовится снимать целый телесериал о джедае Оби-Ван Кеноби из "Звездных войн"
Компания Disney снимет отдельный сериал про похождения джедая Оби-Вана Кеноби с Юэном МакГрегором в главной роли. Отдельный проект выйдет на потоковом сервисе Disney+, передает Cinelinx.
Сообщается, что актер ведет переговоры с киностудией. Сразу несколько авторитетных изданий, таких как Deadline, Variety, and The Hollywood Reporter подтвердили данную информацию.
Отметим, Макгрегор является вторым исполнителем роли Оби-Вана Кеноби после Алека Гиннесса, первый играл героя в эпизодах I-III, второй - в эпизодах IV-VI.
Фото: Скриншот
Напомним, что Disney снимет ремейк мультфильма об олененке Бэмби в стиле "Короля-льва".
Также компания Disney готовит ремейк культового фильма "Один дома".
Еще в Disneyland открыли тематический парк о Звездных войнах.
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