Специалисты из разных ведомств проверят деятельность всех объектов по предоставлению туристических и гостиничных услуг на территории Одесской области. Об этом передает "Укринформ".

Как сообщается, под проверки подпадут гостиницы и частные апартаменты, сдаваемые субъектами предпринимательской деятельности. Такое решение было принято 17 августа на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

И.о. председателя Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова отметила, что следует тщательно проверить все аспекты работы гостиниц.

"Проверки деятельности гостиниц нужно осуществить по всем аспектам их работы: и состояние противопожарной безопасности, и соблюдение требований ГАСИ, и уплату налогов", - сказала Шаталова.

Поэтому к проверке привлекут правоохранительные органы, службу по чрезвычайным ситуациям, фискальную службу, управление Гоструда, инспекцию по защите прав потребителей, компании "Одессаоблэнерго" и "Одессагаз", а также водоканал.

Шаталова уже распорядилась создать соответствующую рабочую группу при ОГА.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что власти города ищут возможность размещения постояльцев сгоревшего отеля "Токио стар" в других гостиницах города. Часть людей поселят в здании бывшего интерната №5.

Кроме того, Труханов предложил правоохранителям опечатать торговый центр "Греческий", принадлежащий, как и "Токио Стар", бизнесмену Вадиму Черному. Мэр мотивировал свое предложение тем, что администрация ТЦ не допускает инспекторов ГСЧС для проверки состояния противопожарной безопасности.

Также Труханов рассказал, что власти Одессы давно судятся с Черным, который якобы незаконно переделал подземный паркинг на Греческой площади в торговый центр.

Как сообщала "Страна", в Одесской области 18 августа объявлен траур в связи с пожаром в отеле "Токио стар".

Мы также писали, что пожар унес жизни девяти постояльцев гостиницы.