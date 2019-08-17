Известный украинский певец и композитор Александр Пономарев обвинил американского артиста Артуро Черезо в плагиате песни "Я люблю тільки тебе". Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Хочет украсть мою песню американец с компаниями! Уже во второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалили, поскольку качество предыдущей версии было не самым лучшим. И после того началось. Речь о песне "Я люблю тільки тебе". Конечно, буду загонять этих воришек за синие тучи, но ... сам прецедент, я в шоке”, - говорится я в сообщении.

Также Пономарев обратился к своим поклонникам с призывом оставлять по этому поводу свои комментарии в YouTube, где выложена песня в исполнение Черезо.

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Напомним, Леди Гагу обвинили в плагиате оскароносного хита Shallow и требуют несколько миллионов компенсации.

Также певицу Кэти Перри обязали выплатить за плагиат больше 3 миллионов долларов.