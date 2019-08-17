Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас путешествует по Европе, выложила короткое видео в ванной отеля, на котором она предстает в белье. Ролик появился в разделе сториз Instagram артистки.

Лобода в компании грузинского стилиста и модельера Бичоллы (настоящее имя - Анзор Тетрадзе) прилетела из Монте-Карло, Монако, на итальянскую Сардинию. В одном из отелей курорта певица записала соблазнительный ролик в белье.

Скриншот: Instagram/ lobodaofficial

Судя по сантехнике на заднем фоне и стопке полотенец, видео снято в ванной комнате перед купанием. В нем Лобода демонстрирует точеную фигуру, обтянутую черным бельем.

Ранее "Страна" сообщала, что Лобода выложила в соцсети свой снимок, на котором выглядит заметно уставшей.

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