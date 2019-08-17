В Италии в возрасте 76 лет скончался легендарный велогонщик, получивший неформальный титул обладателя "Гранд Тура" Феличе Джимонди. Об этом пишет газета La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что причиной смерти великого спортсмена стал сердечный приступ.

Джимонди стал одним из семи велогонщиков в истории спорта, которые победили на всех трех многодневных гонках "Гранд Тура": "Тур де Франс" (1965), "Джиро д'Италия" (1967, 1969, 1976) и "Вуэльта" (1973).

Кроме него, такого достижения добивались бельгиец Эдди Меркс, француз Бернар Ино, испанец Альберто Контадор, итальянец Винченцо Нибали и британец Крис Фрум.

Джимонди также становился победителем чемпионата мира по шоссейным велогонкам 1973 года в групповой гонке.

Фото: gazzetta.it

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