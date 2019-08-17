В Киевской области в Белой Церкви четыре человека совершили разбойное нападение, завладев 4 тысячью долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киевской области.

Установлено, что подозреваемые договорились между собой о совершении разбойного нападения на потерпевших. Для этого, под предлогом продажи квадроцикла их заманили в Белую Церковь.

"Убедившись, что у пострадавших наличные денежные средства в сумме 4 тыс долларов США, двое парней с применением стартового пистолета, слезоточивого газа и физической силы совершили нападение на них, а двое других в это время их "прикрывали", - сказано в сообщении.

После разбоя, злоумышленники скрылись. Задержанным сообщено о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК Украины, а именно в совершении разбоя по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, что под Киевом бывшие сожители напали на полицию со слезоточивым газом и разбили патрульную машину.

Также в Киеве на Троещине с газовым баллончиком напали на народного депутата .