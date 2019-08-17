Светская тусовщица и телеведущая Ксения Собчак опубликовала свое фото на палубе корабля в приспущенной майке, под которой вроде бы открывается голая грудь. Снимок появился в Instagram россиянки.

Фото Собчак сопроводила игривой подписью: "В руках ветер не удержать. P.S. Все увеличили фотку?"

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Правда, при увеличении становится понятно, что грудь Собчак вовсе не голая, а целомудренно прикрыта купальником телесного цвета.

В комментариях поклонники журналистки и политика восхищаются ее розыгрышем и отписываются в духе ее же подписи к фото.

"Аж мир перевернулся. Настолько показалось", - пишет aida.california.

"Ох ты ж фото какое. Даже я, человек не запущенный, поначалу смутилась. Потом увеличила и меня отпустило. Огонь и восторг", - высказалась glukakeks.

"Тема сисек не раскрыта", - пошутила liubofff.

Однако в стройном одобрительно хоре встречались и недовольные голоса.

"Я одна по ходу не увеличивала фото. Понятно и видно сразу майку. Ксюша, ваши сисяндры не в той физической форме, чтоб оголяться. Как и губы... Но губы не спрячешь под майку", - выразила свое "фе" alesia780.

Кстати, на той же палубе Собчак сделала еще один эффектный снимок - в позе балерины из шкатулки.

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Ранее "Страна" сообщала, что 37-летняя телеведущая готовится к свадьбе. В сентябре она пойдет под венец с кинорежиссером Константином Богомоловым.

Мы также рассказывали, что Сергей Шнуров и Ксения Собчак обменялись оскорбительными стихами.