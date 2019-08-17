Под Киевом за незаконное хранение запалов гранат и сбыт амфетамина лишили свободы на 6 лет с конфискацией имущества молодого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 28-летний мужчина в феврале 2019 года нашел на чердаке многоэтажного жилого дома в одном из населенных пунктов Броварского района два унифицированных запала дистанционного действия типа УЗРГМ-2. Он незаконно хранил их дома. Кроме того, он сбывал наркотические средства на территории Броваров Киевской области.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения) и ч. 2 ст.307 (незаконное приобретение и хранение психотропного вещества с целью сбыта, а также сбыт психотропного вещества) УК Украины.

По результатам судебного рассмотрения уголовного производства мужчину признали виновным. Он приговорен к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что преступник ранее уже был судим.

В июне "Страна" рассказывала о похожем случае: в Броварском районе 43-летний мужчина изготавливал амфетамин и незаконно хранил боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию. Его обвинили по пяти статьям УК.

Также мы мы писали, что в Киеве нашли семейную лабораторию с амфетамином и марихуаной.