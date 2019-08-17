В Украине пограничники напомнили, что пересечение линии разграничения на Донбассе проходит бесплатно. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В подразделениях Госпогранслужбы из состава Объединенных сил продолжается бессрочная акция "Стоп коррупция", имеющая целью информирования посетителей о том, что все процедуры прохождения контроля являются бесплатными. Всем служащим КПВВ и гражданам, которые пересекают линию разграничения, напоминают об уголовной ответственности как за получение неправомерной выгоды, так и за ее предоставление", - сказано в сообщении.

Также пограничники дали номер "горячей линии", если будут зафиксированы случаи вымогательства: +380445276363.

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Напомним, что с 1 июня КПВВ на Донбассе увеличат время работы на 2,5 часа в день.

Также на КПВВ Майорское нашли не только мину, а целый арсенал. Фото.