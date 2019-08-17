В воскресенье, 18 августа, в Одесской области объявлен траур по жертвам пожара в гостинице "Токио стар". Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Одесской областной госадминистрации.

Документ об объявлении траура подписала и. о. главы Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова.

"В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа, и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим", - сказано в распоряжении.

На всей территории области на зданиях госучреждений и предприятий в день траура приспустят государственный флаг Украины.

Фото: oda.odessa.gov.ua

"Страна" подробно разбирала обстоятельства трагедии, а также рассказывала, что известно о владельце здания, в котором расположен отель, - Вадиме Черном.

Мы также сообщали, что в результате пожара умерли девять человек. Девятую жертву нашли днем 17 августа во время проведения следственных действий в здании.