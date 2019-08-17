В турецком Стамбуле прошел масштабный ливень, из-за чего исторический район Фатих был затоплен. Под водой оказались некоторые дороги, тоннели, подземные переходы, передает DHA.

"Из-за ливня все паромные рейсы в Стамбуле отменены. Затоплено одно из популярных туристических мест - Гранд-базар в историческом районе Фатих", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что частично затоплены несколько ключевых магистралей города и станция метро Атакьой.

Из-за обильных осадков затопленными оказались магазины в подземных переходах, на нижних этажах домов. На данный момент работники пытаются спасти товары, Гранд-базар полностью эвакуирован.

Фото: DHA

Напомним, что в затопленной Венеции погибли 5 человек. В соцсетях появились фото и видео небывалого наводнения.

Также появилось видео с затопленными после мощного ливня улицами Ровно.