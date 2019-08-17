Воскресенье в Украине будет теплым, комфортным, с красивыми облаками, без дождей. Такой прогноз дает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, температура воздуха 18 августа составит + 24...+ 29 градусов Цельсия. На Черниговщине и Сумщине местами будет прохладнее: + 20...+ 23 градуса.

Существенные осадки маловероятны из-за антициклона. Разве что на северо-востоке будет больше облаков и возможен скудный дождик.

Фото: Facebook/ tala.didenko

В Киеве завтра ожидается прекрасная сухая погода с красивыми кучевыми облаками. Днем будет ​​+24...+ 26 градусов.

По мнению синоптика, такая погода хороша для удачных селфи в поле во время путешествия.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

По расчетам Диденко, с понедельника везде в Украине немного потеплеет. А новая неделя обещает жару. Температурный пик придется на 21 августа, когда столбики термометров поднимутся до +32...+37 градусов.

Напомним, Гидрометцентр тоже обещал сухое и теплое воскресенье. Только в Сумской, Харьковской и Луганской областях служба ожидает кратковременные дожди с грозами.

Между тем некоторые регионы России заливает дождями. 17 августа под воду ушли дороги Сочи.