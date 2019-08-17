Полиция рассматривает одной из версий причин пожара в одесской гостинице "Токио стар" возгорание проводки в электрощитовой. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха.

По мнению полицейских, огонь распространился по зданию именно из щитовой.

"Сейчас мы работаем над версией. Была обнаружена щитовая - основной очаг, откуда пошел огонь. В этой щитовой находится проводка, которая, по предварительным данным следователей, могла вспыхнуть, и оттуда начался пожар", - заявил Бех на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Единый реестр досудебных расследований сведения о трагедии внесены по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, правоохранители также рассматривают еще две версии возгорания: неосторожное обращения с огнем постояльцами отеля и поджог с целью сокрытия убийства.

"Страна" сообщала, что днем 17 августа следователи обнаружили в сгоревшем отеле "Токио стар" девятого погибшего.