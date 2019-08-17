На заседании в Черниговском суде защита замминистра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака просила избрать более мягкую меру применения, чем арест на два месяца. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Адвокаты поясняли, что у Грымчака проблемы со здоровьем. Также якобы его мать перенесла операцию и сейчас нетрудоспособна.

Отметим, что помощник Грымчака Игорь Овдиенко на суде заявил, что его шеф "боролся с коррупцией".

Сам же Грымчак свои преступные действия пояснил так: "после последней операции я понял, что нетрудоспособен и решил найти схему заработка".

При этом Овдиенко заявил, что заявил, что сам Грымчак об этой истории со взяткой знал не больше пяти процентов, и остальное все проходило без его участия. А сам Овдиенко только спрашивал у него совета.

На суде сторона обвинения подчеркнула, что фактически Овдиенко своими показаниями подтверждал версию прокуратуры, только назвал обвинения - бизнесом.

"К сожалению, все данные показания в суде мы не можем использовать. Все схемы от подтвердил, указал оплату услуг. Вопрос- зачем он выгораживает Грымчака в начале, но потом подтверждает, что тот все знал. Но мы не можем комментировать его слова", - отметил один из прокуроров.

Напомним, что суд в Чернигове взял Грымчака под стражу на два месяца с правом залога.

Также жена Грымчака отказалась вносить залог за мужа.