В воскресенье, 18 августа, практически на всей территории Украины ожидается комфортная и ясная погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Во всех регионах страны синоптики предвещают переменную облачность, при которой солнце будет не нещадно светить, а проглядывать сквозь легкие облака.

Только в Сумской, Харьковской и Луганской областях будет пасмурно, с кратковременными дождями и грозами.

Фото: meteo.gov.ua

Днем воздух прогреется в среднем до комфортных +23..+24. На западе, юге и востоке Украины будет чуть жарче - +25...+27, на севере и в центре попрохладнее - +22..+24. А вот ночью в западных регионах станет заметно прохладнее, чем в остальных: +10...+12 и +12...+16 соответственно.

В Киеве воскресенье выдастся ясным. Днем столбик термометра в столице поднимется до +22...+24 градусов Цельсия. Ночью ожидается +13...+15.

Напомним, сегодня синоптики обещали дожди на левобережье Украины, а на востоке - град.

Ранее "Страна" сообщала, что 17 августа Украина станет самой холодной страной Европы.