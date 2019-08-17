Юрист Андрей Портнов опубликовал счета в европейских банках Владимира Макеенко - официального владельца телеканала "Прямой", который ныне фигурирует в уголовном деле, связанным с 5-м президентом Украины Петром Порошенко.

Так, на счетах двух европейских банков Ubi Banca International и EFG International размещаются средства в долларовой валюте, а также евро и швейцарские франки.

Фото: телеграмм канал Андрея Портнова

Сам Владимир Макеенко публично пока ещё не комментировал заявление Андрея Портнова, а на вопрос "Страны" о его европейских счетах перешёл на крик и бросил телефонную трубку.

"Извините, я в Америке... извините!" - закричал Владимир Макеенко

Напомним, Петр Порошенко 12 августа был допрошен в ГБР в подозрении об уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Согласно материалам дела сделка была оформлена на кипрскую компанию, при этом налоги от покупки-продажи в Украине не были уплачены. Номинальным владельцем телеканала является Владимир Макеенко, но в СМИ конечным бенефециаром считается Петр Порошенко.