"Я в Америке!". Владелец канала "Прямой" не стал комментировать свои европейские счета
Юрист Андрей Портнов опубликовал счета в европейских банках Владимира Макеенко - официального владельца телеканала "Прямой", который ныне фигурирует в уголовном деле, связанным с 5-м президентом Украины Петром Порошенко.
Так, на счетах двух европейских банков Ubi Banca International и EFG International размещаются средства в долларовой валюте, а также евро и швейцарские франки.
Фото: телеграмм канал Андрея Портнова
Сам Владимир Макеенко публично пока ещё не комментировал заявление Андрея Портнова, а на вопрос "Страны" о его европейских счетах перешёл на крик и бросил телефонную трубку.
"Извините, я в Америке... извините!" - закричал Владимир Макеенко
Напомним, Петр Порошенко 12 августа был допрошен в ГБР в подозрении об уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Согласно материалам дела сделка была оформлена на кипрскую компанию, при этом налоги от покупки-продажи в Украине не были уплачены. Номинальным владельцем телеканала является Владимир Макеенко, но в СМИ конечным бенефециаром считается Петр Порошенко.