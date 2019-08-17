ГБР открыло дело против ГСЧС в связи с пожаром в одесском отеле "Токио стар"
Следователи теруправления Государственного бюро расследований из Николаева приступили к досудебному расследованию в рамках уголовного производства. Причина - ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ГСЧС в Одесской области, что привело к пожару в гостинице "Токио стар". Об этом сообщается на сайте ГБР.
Досудебное расследование по факту пожара проводит Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
По предварительной информации следователей, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. А на момент загорания в помещении отеля работало 270 гостиничных номеров.
Сейчас следователи ГБР проверяют выполнение служебных обязанностей работниками ГСЧС в Одесской области при проверках ими разных мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности. В частности, сотрудники Госбюро допрашивают свидетелей и изымают необходимые документы.
Действия ГСЧС квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Ранее "Страна" сообщала о заявлении ГСЧС, что в июле их сотрудника не пустили в отель "Токио стар" для проведения плановой проверки.
Также мы писали, что количество жертв пожара выросло до 9 человек.