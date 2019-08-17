Следователи теруправления Государственного бюро расследований из Николаева приступили к досудебному расследованию в рамках уголовного производства. Причина - ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ГСЧС в Одесской области, что привело к пожару в гостинице "Токио стар". Об этом сообщается на сайте ГБР.



Досудебное расследование по факту пожара проводит Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации следователей, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. А на момент загорания в помещении отеля работало 270 гостиничных номеров.



Сейчас следователи ГБР проверяют выполнение служебных обязанностей работниками ГСЧС в Одесской области при проверках ими разных мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности. В частности, сотрудники Госбюро допрашивают свидетелей и изымают необходимые документы.

Действия ГСЧС квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Ранее "Страна" сообщала о заявлении ГСЧС, что в июле их сотрудника не пустили в отель "Токио стар" для проведения плановой проверки.

Также мы писали, что количество жертв пожара выросло до 9 человек.