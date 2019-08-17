За арестованного замминистра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака Юлия не будут вносить залог. Об этом рассказала его супруга Юлия, передают "Буквы".

Она отметила, что не будет собирать деньги для залога, ведь ее мужа подозревают в экономическом приступлении.

"Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги возможно бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог", - рассказала Грымчак.

Также она добавила, что ее родные переходят в "режим семьи", у которой отец в тюрьме.

"У нас план "А" - выжить. План "Б"- чтобы отец вернулся домой", - добавила жена замминистра.

Напомним, что суд в Чернигове взял Грымчака под стражу на два месяца с правом залога.

Также в зале суда Юрию Грымчаку стало плохо после вопроса корреспондента "Страны".