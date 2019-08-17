В субботу, 17 августа, в Черниговском суде проходит заседание по избранию меры пресечения Игорю Овдиенко - помощнику задержанного за взятку замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом передает корреспондент "Страны" из зала суда.

Во время суда адвокат Овдиенко заявила, что во время задержания ее подопечного пытали. А медицинскую помощь Овдиенко предоставили, поскольку он является инсулинозависимым, однако в неправильном порядке.

Игорь Овдиенко на заседании суда. Фото: Страна

Овдиенко подтвердил, что получил медпомощь не в обходимой ему форме. Также он сказал о недостатке нужного медицинского оборудования в изоляторе временного содержания.

Защита помощника Грымчака педалировала и то, что в день задержания мать Овдиенко оперировали. Сейчас пожилая женщина, по словам адвоката, не дееспособна.

На заседании суда помощнику замминистра внезапно стало плохо: у него повысился сахар. Как рассказал корреспондент "Страны", всех присутствующих попросили покинуть зал суда.

Было объявлено, что задержанному введут инсулин и покормят. Вскоре заседание по избранию меры пресечения продолжилось.

Овдиенко оказывают медицинскую помощь. Фото: Страна

Напомним, ранее суд в Чернигове взял Юрия Грымчака под стражу на два месяца с правом залога.

"Страна" рассказывала, как во время заседания суда заместителю министра принесли шаурму и он ее съел.