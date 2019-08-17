Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск двух фигурантов дела о Роттердам+: экс-главу Нацкомисси по тарифам Дмитрия Вовка и начальника отдела управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в НАБУ.

Отметим, что ранее глава НАБУ Артем Сытник сообщили, что Вовк находится за пределами Украины.

"Мы знаем, что Бутовский и Вовк за границей. Было условие, если они (фигуранты дела – Ред.) приедут на допрос – их не будут объявлять в розыск. Двое выполнили условия (Иван Гелюх и Борис Лисовой – Ред.), а двое – нет", - сказано в сообщении.

Ранее Вовк отреагировал на сообщение о подозрении в отношении себя от детективов НАБУ. Он назвал дело "медийно-юридическим пузырем".

Что означает объявление подозрений по делу "Роттердам+" читайте в нашем материале.

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