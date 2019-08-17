В российском городе Сочи за прошедшую ночь выпало более 70 мм осадков, из-за чего по улицам потекли потоки воды, подземные переходы затопило. Прошел залповый ливень. Региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Синоптики предупредили горожан и курортников, что позже ожидаются более сильные ливни, грозы и град. Кроме того, не исключено формирование смерчей над Черным морем, разлив горных рек и ручьев, а также сход селей.

В связи с неблагоприятным прогнозом экстренное предупреждение действует до понедельника, 19 августа.

Власти ожидают, что основной удар стихии придется на Лазаревский район Сочи. Мэр города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек.

Между тем сочинцы публикуют в соцсетях фото, на которых видно, что ливневки не справляются с объемом осадков, прибывающая вода срывает крышки люков и бьет фонтаном.

Фото: Instagram/ kutukumber

По словам очевидцев, затоплены несколько участков федеральной трассы в микрорайонах Лоо и Вардане. В центре Сочи под слоем воды оказался Ривьерский мост.

Видео: YouTube/ Life Новости

Напомним, в начале июля ужасный потоп пережил еще один регион РФ - Иркутская область.

Ранее "Страна" публиковала видео потопа в метро Харькова, где пассажиры ждали поездов, стоя в воде.