В аннексированном Крыму российские военные случайно запустили авиационную ракету класса "воздух-поверхность". Об этом сообщает "Коммерсант".

Инцидент произошел еще в октябре 2017 года. Но об этом стало известно только сейчас, когда Минобороны РФ решило взыскать с военных материальную компенсацию.

Отмечается, что несанкционированный запуск ракеты состоялся на аэродроме в Саках. Разрушающих последствий удалось избежать только потому, что ракета была активирована непосредственно в ангаре, а боевая часть (100 кг взрывчатого вещества) не сработала.

В результате пуска четырехметровая 700-килограммовая ракета пробила стену ангара, снесла ворота, разрушила проверочную спецаппаратуру и уничтожила еще одну ракету Х-29ТД.

Российских военных уже наказали тем, что ограничили продвижение по службе и удержали часть денежного довольствия. Минобороны РФ, тем не менее, хочет полной компенсации ущерба, который оценило в 45 млн рублей (около 17 млн гривен).

Напомним, что в Норвегии после взрыва на ракетном полигоне в Северодвинске обнаружили радиацию на границе с РФ.

Также США начали консультации с союзниками по размещению ракет средней дальности в АТР.