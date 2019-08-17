В одесской гостинице "Токио Стар", в которой ночью 17 августа произошел пожар, найдено тело еще одного погибшего. Об этом сообщает на Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти.

"По уточненной информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", - говорится в сообщении ГСЧС.

Скриншот: Facebook/ MNS.GOV.UA

Как стало известно ранее, среди пострадавших в пожаре оказались ребенок и два иностранца: граждане Сьерра-Леоне и Литвы. Что касается погибших, то семь человек умерли на месте происшествия, еще один – в машине скорой помощи.

Как сообщала "Страна", в июле ГСЧС планировала проверить одесский отель, однако ее сотрудника не допустили в здание.