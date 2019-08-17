Прокуратура Киева и СБУ задержали преступную банду, которая занималась незаконным завладением недвижимого имущества. Об этом в Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн", - написал он.

Луценко отметил, что в целом по результатам спецоперации семь человек – трое организаторов и четверо исполнителей - задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных - двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции Киева.

Также он также подчеркнул, что изъятые документы позволят в дальнейшем изучить роль судей в принятии "нужных рейдерам решений".

Фото: Скриншот

Напомним, что в Киеве задержали врачей, которые требовали от онкобольных деньги за бесплатные лекарства.

Также под Одессой задержали пограничника, который торговал амфетамином.

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