В субботу, 17 августа, в Черниговском суде во время заседания задержанному замминистру по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку принесли еду, похожую на шаурму. Такое фото опубликовал в Facebook Вячеслав Балицкий.

"Еще месяц назад он пил дорогой коньяк и закусывал сыром Пуле. А сегодня с жадностью жует черниговскую шаурму в суде. Говорит "добрі люди" принесли", – говорится в сообщении.

Корреспондент "Страны", который находится в зале суда, подтвердил, что сегодня Грымчак обедал блюдом быстрого приготовления.

Как сегодня развивались события в суде читайте здесь.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что суд в Чернигове оставил Грымчака под стражей на два месяца с правом залога.

Также в зале суда Юрию Грымчаку стало плохо после вопроса корреспондента "Страны". Видео.