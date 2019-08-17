Грымчаку в зал суда принесли шаурму и он ее съел. Фото
В субботу, 17 августа, в Черниговском суде во время заседания задержанному замминистру по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку принесли еду, похожую на шаурму. Такое фото опубликовал в Facebook Вячеслав Балицкий.
"Еще месяц назад он пил дорогой коньяк и закусывал сыром Пуле. А сегодня с жадностью жует черниговскую шаурму в суде. Говорит "добрі люди" принесли", – говорится в сообщении.
Корреспондент "Страны", который находится в зале суда, подтвердил, что сегодня Грымчак обедал блюдом быстрого приготовления.
Как сегодня развивались события в суде читайте здесь.
Фото: Facebook
Ранее "Страна" сообщала, что суд в Чернигове оставил Грымчака под стражей на два месяца с правом залога.
Также в зале суда Юрию Грымчаку стало плохо после вопроса корреспондента "Страны". Видео.