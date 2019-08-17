В сети интернет распространяют документ, подписанный первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым, о создании делегаций бюджетников для участия в Киеве в генеральной репетиции Дня независимости Украины.

В частности, документ опубликовала в своем Facebook экс-министр юстиции Елена Лукаш.

В документе говорится, что для "надлежащего празднования" в 2019 году 28-й годовщины провозглашения независимости Украины в Офисе президента просят сформировать делегации из медработников, работников образования и представителей общественности и "обеспечить присутствие делегаций 22-23 августа 2019 на генеральной репетиции праздника.

Фото: Facebook/ Lukash.ua

Также Офис распорядился обеспечить финансирование расходов на участие в мероприятиях Киева представителей областей.

Координаторам делегаций следует предоставить в Офис личную информацию об участниках репетиции торжественного шествия, включая данные о месте работы, номер телефона и электронный адрес.

Контактным лицом названа некая Наталья Пушкарева.

В соцсети уже комментируют этот документ.

"Ну что, Друзья! Никогда такого не было, и вот опять? Я - против! - пишет телеведущий Дмитрий Спивак. - Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Теперь вот и новая команда Зе взялась за проверенные методы создания иллюзии массовки. Команда новая и молодая, а вот методы старые.

Опять собирают бюджетников и «активистов» по разнарядке, тратят бюджетные деньги и свозят всех автобусами праздновать. Как учил всех незабвенный Леонид Ильич.

Хочу надеется, что Владимир Александрович против подобных сборов, и это очередная подстава Президента. Надеюсь, что так. Иначе, все пойдёт по хорошо знакомому замкнутому кругу.

Ведь, с этого обычно все и начинается. А потом происходят перерезания ленточек, использование бюджетников, смотрящие и неприкасаемые на местах и манипуляции на выборах.

К чему приводят сакральность власти, ментальность совка, неофеодализм и откровенная показуха, мы все хорошо знаем.

А не замечать подобных перфомансов, молчать и аплодировать в ладоши, - это не поддержка президента, а медвежья услуга.

Вот и скажите мне, как могут ужиться вместе либертарианство, "страна в смартфоне" и подобные письма?

Так что, думайТЕ и анализируйТЕ!".

Напомним, во времена президентства Петра Порошенко бюджетников массово сгоняли в Киев "радоваться за Томос".

"Страна" рассказывала, как сотрудников бюджетных организаций свозили для поддержки Порошенко на дебатах с Зеленским.