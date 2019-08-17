Среди пострадавших при пожаре в "Токио стар" оказались иностранцы и ребенок
Во время пожара в одесской гостинице "Токио стар" пострадали два иностранца и ребенок. Об этом сообщили в Одесской Одесской областной государственной администрации, передает "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что 10 пострадавших госпитализированы, из них семеро находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных есть иностранец - гражданин Сьерра-Леоне. Пострадал также гражданин Литвы, он получил амбулаторную помощь в больнице, от госпитализации отказался.
Также уточняется, что семь человек погибли на месте пожара, еще один – в машине "скорой помощи".
"Среди пациентов, которым оказывали медицинскую помощь: двое жителей Одессы; трое жителей Одесской области; один житель Херсонской области; один житель Сум; один житель Мариуполя; один гражданин Литвы и один гражданин Сьерра-Леоне", - добавили в ОГА.
Напомним, что в одесском отеле "Токио стар" заживо сгорели восемь человек.
Также спасатели сообщили детали пожара в одесском отеле. Четверо пострадавших в критическим состоянии.