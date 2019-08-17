17 августа исполнилось 5 лет интронизации блаженнейшего Онуфрия, ставшего 112-м митрополитом Киевским и всея Украины. Об этом сообщает на Facebook Центр информации УПЦ.

Итоги служения Онуфрия подвел управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на брифинге в Киево-Печерской лавре.

Митрополит Антоний отметил, что в нынешние непростые для церкви времена Онуфрий показал всем, каким должен быть верующий человек.

"И это пример всем, кто носит архиерейские облачения, кто является священником, и кто просто православный верующий человек", - сказал клирик.

Он назвал блаженнейшего Онуфрия "символом молитвы, силы стояния за честную веру и канонический строй для всего православия".

Митрополит Онуфрий. Фото: Facebook/ church.information.center

По словам митрополита Антония, несмотря на серьезные проблемы и гонения со стороны власти, церковь развивается. Так, за прошедшие пять лет количество епископов увеличилось на 15 человек (теперь их 100), количество парафий - на 184, монастырей - на 30, а священнослужителей - на 439 (теперь в УПЦ их 12409). Это произошло вопреки усилиям противников УПЦ и рекомендациям Министерства культуры запрещать регистрировать приходы церкви.

Также митрополит Антоний напомнил, что при участии УПЦ и по инициативе блаженнейшего Онуфрия были освобождены из плена 15 человек. Кроме того, на Синоде 28 июля была создана комиссия по вопросу освобождения пленных.

"Блаженнейший Онуфрий любит свой украинский народ и всю свою жизнь, все свои таланты отдает для того, чтобы каждый украинец нашел свой путь к Богу и к небу – а это то назначение, с которым Господь создал каждого человека", - завершил свою речь священнослужитель.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о создании в УПЦ комиссии для обмена пленными в формате "всех на всех".

Также мы писали о крестном ходе УПЦ по случаю крещения Руси, собравшем 300 000 верующих.