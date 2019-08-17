В субботу, 17 августа в Днепре произошел пожар в заброшенном здании. Во время ликвидации огня пострадал сотрудник ГосЧС, еще двое пожарных-спасателей госпитализированы для дальнейшего обследования на установление диагноза, передает "Информатор".

Известно, что возгорание началось по адресу Курчатова, 2. Огонь быстро охватил все этажи и перебросился на крышу. Во время тушения на спасателя обрушились горящие конструкции. Пострадавшему вызвали "скорую помощь". Медики наложили на ногу спасателя шину и госпитализировали с закрытым переломом.

Площадь пожара составила 150 кв.м. Для ликвидации пожара привлечены 15 спасателей и 4 единицы техники. Дым затянул на проспект Яворницкого, окутал Старомостовую и Вокзальную.

"Во время тушения пожара в результате обрушения конструкций крыши здания травмированы трое сотрудников Службы спасения: командир отделения получил ушиб правого коленного сустава, состояние удовлетворительное. Еще двое пожарных-спасателей госпитализированы для дальнейшего обследования на установление диагноза", - сообщил глава ГУ ГСЧС Андрей Кульбач.

Фото: Информатор

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Также в Днепре пятеро мужчин на BMW обстреляли автомобиль с людьми. Фото и видео.