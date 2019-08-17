Полиция опубликовала фото мужчины, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в Киеве. Ее останки были найдены 16 августа в канале на Русановке.

Фото предполагаемого преступника (см.ниже) размещено на сайте столичной полиции.

Силовики сообщают, что не только задержали главного подозреваемого, но и восстановили основные детали преступления.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий мы разоблачили в совершении убийства 38-летнего киевлянина. Как выяснилось, накануне местная жительница вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес части тела в канал", - рассказал начальник сектора криминальной полиции Днепровского управления полиции Игорь Болва.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В доме подозреваемого уже провели обыск. Следственно-оперативная группа изъяла ножи, топор, ножовку.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции.

Видео: YouTube/ поліція Києва

По факту преступления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.

Ранее "Страна" сообщала детали убийства женщины и работы полицейских по установлению подробностей преступления.

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