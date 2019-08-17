В субботу, 17 августа, Черниговский суд по собственной инициативе исправил свои ошибки в документах, подготовленных для задержания замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сегодняшнее заседание началось с двухчасовым опозданием.

Суд исправил неправильный номер дела, фамилию и инициалы адвоката, а также отчество Грымчака (с неправильного "Михайлович" на верное "Николаевич").

Адвокат подзащитного заявила, что будет подавать апелляцию. А также подаст заявление на судью в ГБР и в ВККС.

Эту ночь Грымчак провел в изоляторе временного содержания, но сегодня его перевезут в СИЗО.

Сегодня прокуроры рассказали, что во время задержания у Грымчака был пакет с арбузом и печеньем, который отдали его сыну.

Сегодняшнее решение суда смотрите ниже:

Подробнее о том, как проходило сегодняшнее заседание читайте в онлайн-репортаже "Страны" из Чернигова.

Юрий Грымчак во время сегодняшнего заседания. Фото: "Страна"

Ранее "Страна" сообщала, что суд в Чернигове оставил Грымчака под стражей на два месяца с правом залога.