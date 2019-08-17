Черниговский суд сам исправил ошибки в деле Грымчака и отправил его в СИЗО
В субботу, 17 августа, Черниговский суд по собственной инициативе исправил свои ошибки в документах, подготовленных для задержания замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Сегодняшнее заседание началось с двухчасовым опозданием.
Суд исправил неправильный номер дела, фамилию и инициалы адвоката, а также отчество Грымчака (с неправильного "Михайлович" на верное "Николаевич").
Адвокат подзащитного заявила, что будет подавать апелляцию. А также подаст заявление на судью в ГБР и в ВККС.
Эту ночь Грымчак провел в изоляторе временного содержания, но сегодня его перевезут в СИЗО.
Сегодня прокуроры рассказали, что во время задержания у Грымчака был пакет с арбузом и печеньем, который отдали его сыну.
Сегодняшнее решение суда смотрите ниже:
Подробнее о том, как проходило сегодняшнее заседание читайте в онлайн-репортаже "Страны" из Чернигова.
Юрий Грымчак во время сегодняшнего заседания. Фото: "Страна"
Ранее "Страна" сообщала, что суд в Чернигове оставил Грымчака под стражей на два месяца с правом залога.