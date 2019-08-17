Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) планировала в июле проверить одесский отель "Токио Стар", в котором 17 августа произошел пожар, однако ее сотрудника не допустили к проверке. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на заместителя директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Павла Афанасьева.

Как заявил Афанасьев на брифинге в Киеве, представителя ГСЧС не пустили в гостиницу из-за смены владельцем права собственности.

"Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в этом году было запланировано проведение в июле проверки указанного отеля. Но вместе с тем, что владелец поменял форму собственности, наш представитель, работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на проверку не был допущен", - сказал чиновник.

Афанасьев обратил внимание прессы на то, что о недопуске был составлен акт для информирования соответствующих органов и инстанций.

На брифинге сообщили, что по состоянию на 10:00 причины пожара еще выяснялись. Другой участник мероприятия, директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук, отметил, что очаг пожара был на втором этаже гостиницы.

"Страна" рассказывала, что известно об отеле "Токио Стар", где заживо сгорели постояльцы, и владельце здания гостиницы.

Мы также писали, что в полиции озвучили три версии пожара в отеле "Токио Стар".