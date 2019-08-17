В Москве начался митинг КПРФ. Зюганов призвал не голосовать за Единую Россию
В субботу, 17 августа, в Москве начался очередной митинг, который проводит КПРФ. Об этом сообщает "Эхо Москвы".
Отмечается, что акция посвящена предстоящим выборам в Мосгордуму. Мероприятие согласовано с московскими властями. Со сцены уже выступил лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов. Политик заявил, что пришло время для создания союза народно-патриотических сил.
"Главный лозунг - ни одного голоса "Единой России", - также отметил Зюганов.
По данным "Белого счетчика", к началу акции на проспект Сахарова прошли 2800 человек.
Однако по сообщению Mob Counter в Twitter, к 11:15 по московскому времени (такое же по Киеву) на призыв принять участие в акции откликнулись лишь 394 человека.
Фото: Скриншот
Напомним, что в Москве одновременно прошли митинг оппозиции и турнир по вождению автозаков.
Также в Москве после митинга задержали 136 человек.