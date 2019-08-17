16 августа днем в торговом центре Киева "Гулливер" карманники обокрали гражданина Ливии. Об этом "Стране" сообщил источник в патрульной полиции.

Как установили правоохранители, иностранец прибыл в Украину с семьей, чтобы пройти курс лечения и реабилитации. Гость не заметил, как из его верхней одежды вытащили увесистое портмоне с банковскими картами и крупной суммой наличных. Украденные наличные 5 тысяч долларов он планировал потратить на лечение.

Полиция приняла заявление и завела дело по ч.3 ст.185 УК Украины (кража в значительном размере). Санкция по этой статье предусматривает до 6 лет тюрьмы.

В том, что преступников поймают, есть большие сомнения. Ведь, как отмечает наш источник в МВД, в крупных торговых центрах типа "Гулливера" постоянно находятся сотрудники так называемого ОПО (оперативно-поискового отдела) столичного Главка полиции в штатском. Они должны отслеживать группы карманников и ловить их на горячем, до передачи подельникам краденого. Однако за годы работы на одном месте, как говорит наш источник, произошло сращивание криминала с оперативниками.

Воры и сотрудники ОПО давно знают друг друга в лицо. Вероятно, последние за определенное вознаграждение позволяют преступникам спокойно обчищать граждан.

По-другому объяснить, почему в интернете регулярно выкладывают фото одних и тех же карманников из "Гулливера", а воров никто не ловит, невозможно.

Ранее "Страна" рассказывала, как во время обеда в ресторане в центре столицы обчистили на 72 тысячи гривен гендиректора "Киевхлеба".

Мы также сообщали, что у туркменского бизнесмена в киевском баре "Вне закона" украли больше 200 тысяч гривен.