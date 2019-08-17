В аннексированном Крыму провели операцию по уничтожению более 1700 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в ГУ МСЧ, передает РИА "Новости".

Сообщается, что на территории Крепости Керчь обнаружили 1700 осколочные авиабомб весом 2,5 кг каждая и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг.

Все найденные объекты были переданы спасателям, которые на спецтехнике вывезли боеприпасы на специальный полигон, где их и уничтожили.

Ранее "Страна" сообщала, что за сутки пиротехники в Станице Луганской обнаружили 35 взрывоопасных предметов .

Также за пять дней у моста в Станице Луганской саперы нашли 49 взрывоопасных предметов.

Напомним, что спасатели нашли на пункте пропуска "Майорское" 12 взрывоопасных предметов, его работа возобновилась за полчаса до закрытия.