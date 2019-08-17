Во Львовской области во время взлета на аэродроме "Броды" упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что происшествие случилось 16 августа днем. В 15:33 от оперативного дежурного Западного регионального координационного центра поступила информация о том, что на аэродроме "Броды" при взлете с высоты около 3-4 метров упал на правый бок вертолет Ми-2.

На борту находились два члена экипажа. По имеющимся данным, в результате инцидента никто из двух пилотов не пострадал. Пожара на борту не возникло.

По факту падения вертолета проводится проверка. Пока причины крушения пока не установлены.

Напомним, 5 августа в России самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский под Москвой после возгорания двигателя при взлете.

Ранее "Страна" писала о крушении военного вертолета Ми-8 в Ровенской области, в результате которого погибли четыре человека.