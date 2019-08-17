Нацполиция среди основной версии пожара в одесской гостинице "Токио стар" считает совершение поджога с целью сокрытия убийства. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает "Интерфакс-Украина".

Всего правоохранители рассматривают три основные версии пожара в отеле, в результате которого погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали.

"Первая версия – это возможный факт убийства, … когда затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия – неосторожное использование огня постояльцами гостиницы", - сообщил Бех.

Напомним, что в одесском отеле "Токио стар" заживо сгорели восемь человек.

Также Зеленский назвал имя виновного в смертельном пожаре в Одессе.