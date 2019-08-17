Бизнесмен Вадим Черный, владелец здания, в котором расположен отель "Токио Стар", дал комментарий по поводу пожара в одесской гостинице с восемью жертвами, случившегося в ночь на 17 августа. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Черный сказал, что готов понести ответственность, если будет установлена его вина в трагедии.

"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь, - сказал бизнесмен в комментарии "Радио Свобода".

Напомним, в Одессе примерно в час ночи 17 августа загорелась гостиница "Токио Стар". Пожар унес восемь жизней. "Страна" подробно разбирала обстоятельства происшествия, а также рассказывала, что известно о Вадиме Черном.

Мы также приводили комментарий Владимира Зеленского по поводу пожара. Президент обвинил причастных к нему в преступной халатности.