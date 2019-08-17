Полиция Одесской области опубликовало видео, на котором показано, как изнутри выглядит сгоревший сегодня ночью отель "Токио Стар". В результате этого пожара погибли 8 человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале одесской полиции.

На видео, которое выложили правоохранители, видно, что огонь уничтожил потолок, некоторые перекрытия и мебель. В некоторых местах потолок полностью обвалился. Стены и полы помещения покрыты копотью и пеплом.

Видео: Youtube/ Поліція Одещини

Ранее "Страна" сообщала, что владелец отел - анархист, бывший мэр и спец по Библии. Что известно об отеле "Токио Стар", где заживо сгорели восемь постояльцев.

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