Владельцем одесского отеля "Токио стар", где в пожаре погибли восемь человек является известный в городе предприниматель и активист Вадим Черный. Подробнее о нем рассказывается в публикации "Страны".



Известно, что Черный был депутатом одесского горсовета в 90-х. Четыре года был мэром города Арциз, где ликвидировал весь исполком, оставив в аппарате четыре человека. Позже основал партию "Союз анархистов Украины". Является автором книги "Иисус, забывший Христа", в которой излагает теорию о фальсификации текстов Евангелия.

Как утверждают местные СМИ, он является внештатным советником мэра Одессы Геннадия Труханова по борьбе с коррупцией.

"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - рассказал бизнесмен.

Отметим, что кроме "Токио стар", Черному принадлежит еще одна гостиница - "Зирка", здание неработающего ресторана и паркинг.

Фото: Facebook\Вадим Черный

Напомним, что в одесском отеле "Токио стар" заживо сгорели восемь человек.

Также Зеленский назвал имя виновного в смертельном пожаре в Одессе - Вадима Черного - и пообещал привлечь его к ответственности.