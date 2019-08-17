Шестеро пострадавших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" находятся в реанимации. Об этом рассказал заведующий ожогового отделения больницы №10 Александр Ставратий.

По данным врача, двое из пострадавших - одесситы, четверо - жители других населенных пунктов Украины. Еще один пострадавший - иностранец.

"(Поражены - Ред.) разные участки тела, от 1% до 15% поверхности тела. Подавляющая патология - термоингаляционная травма, ожоги дыхательных путей и отравления продуктами горения. Все они были доставлены в копоти, черные, слизистая полость носа, рта, язык - все было черного цвета", - отметил Ставратий.

Он уточнил, что среди госпитализированных в его заведении пострадавших - трое женщин и четверо мужчин в возрасте от 16 до 37 лет.

Завідувач опековим відділенням 10 лікарні Одеси Ставратій Олександр про лікування постраждалих. З 10 госпіталізованих 9 досі в лікарнях, 7 з них - саме в опековому центрі pic.twitter.com/l4SsoURBmb — Michael Shtekel (@mishajedi) August 17, 2019

Ставратій Олександр, завідувач опековим відділенням 10 міської клінічної лікарні про постраждалих від пожежі в готелі. Постраждало 10 людей, 8 загинуло. pic.twitter.com/OK0ynNdh31 — Michael Shtekel (@mishajedi) August 17, 2019

Напомним, что в одесском отеле "Токио стар" заживо сгорели восемь человек.

Также Зеленский назвал имя виновного в смертельном пожаре в Одессе.