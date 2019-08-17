На брифинге в ГСЧС, который прошел в субботу, 17 августа, представитель ведомства сообщил подробности трагедии, сообщает "Интерфакс-Украина".

Нет информации о том, что среди пострадавших есть дети. Информация по погибшим устанавливается.

На брифинге отметили, что пострадали 10 человек, еще семерых эвакуировали спасатели и передали медикам для транспортировки в больницы. Позже самостоятельно в больницы обратились еще три человека.

"Некоторые из 10 пострадавших в тяжелом состоянии", - сообщил представитель ГСЧС.

Он также рассказал, что гостиница была переоборудована из бывшего трамвайного депо. Это двухэтажное здание с 270 комнатами, некоторые без окон.

Всего в гостинице находилось около 200 человек, с первого этажа эвакуировали 64 человека, со второго - 72.

По словам представителя ведоства, ситуация с ликвидацией пожара усложнялась тем, что огонь распространялся по конструкциям, а также тем, что о пожаре поздно сообщили.

Во время тушения пожара также обнаружены тела 8 человек, их личные данные в настоящий момент устанавливают. Кроме того, органы Нацполции проводят следственные действия, в том числе, для установления причин пожара.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что четверо из пострадавших во время ночного пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе находятся в критическом состоянии. Об этом он написал на своей странице в Facebook и добавил, что лично проследит за тем, чтобы наказание виновным было полным.

Скриншот: Facebook/ Володимир Зеленський

"Отвечать не только непосредственные виновники пожара. Отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческие жизни", - написал президент.



Ранее "Страна" публиковала статью о том, что произошло в отеле.

Кроме того, мы информировали, что появились фото и видео с пожара в отеле Одессы, где погибли восемь человек.