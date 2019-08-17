Сегодня ночью в Одессе произошла страшная трагедия: в гостинице заживо сгорели восемь постояльцев. Еще десять человек серьезно пострадали.

Это была необычная гостиница - местный бизнесмен Вадим Черный переделал ее в отель из трамвайного депо. Именно поэтому после пожара в городе случился еще и траспортный коллапс: трамваи просто не смогли выехать на маршруты.

"Страна" выяснила все подробности пожара в гостинице "Токио стар".

Как горел "Токио стар"

Гостиница полыхнула примерно в час ночи. Эпицентром возгорания стал второй этаж, где располагалась прачечная.

Пожарные тушили огонь более трех часов. Пламя полыхало на территории тысячи квадратных метров. Найдены тела восьми погибших, в больницу отправили десять пострадавших и еще 150 человек эвакуировали.

Сейчас их расселяют по другим гостиницам города, а несколько погорельцев приняли к себе одесситы, которые стали очевидцами пожара.

Мэрия подогнала к месту трагедии автобусы, которые развозят людей по гостиницам.

Тушили огонь 13 спецмашин и 65 сотрудников МЧС.

Владелец - анархист и толкователь Евангелия

Полиция уже открыла уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности". То есть версия каких-либо умышленных действий пока не рассматривается.

Что именно полыхнуло на втором этаже "Токио стара" - тоже пока непонятно.

Эта гостиница известна как одна из самых дешевых в Одессе. Цена за номер здесь стартует от 390 гривень - и это с завтраком. Расположена она в здании бывшего трамвайного депо - и по соседству с ней есть и действующий парк городского электротранспорта.

Владеет отелем-депо известный в Одессе предприниматель и активист Вадим Черный. Ему принадлежит еще одна гостиница - "Зирка", здание неработающего ресторана и паркинг.

Черный был депутатом одесского горсовета в 90-х. Четыре года был мэром города Арциз, где ликвидировал весь исполком, оставив в аппарате всего четыре человека. Позже основал партию "Союз анархистов Украины". Является автором книги "Иисус, забывший Христа", в которой излагает теорию о фальсификации текстов Евангелия.

Как утверждают местные СМИ - является внештатным советником мэра Одессы Геннадия Труханова по борьбе с коррупцией.

"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - прокомментировал случившееся владелец отеля "Радио Свобода".