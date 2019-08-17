В Киеве задержали врачей, которые требовали от онкобольных деньги за бесплатные лекарства
Правоохранители задержали медиков, которые требовали от онкобольных пациентов до 70 тысяч гривен взятки за выдачу бесплатных лекарств, закупленных за государственные средства. Новость передает пресс-служба Национальной полиции.
Столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств.
"В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан", - говорится в сообщении.
До этого в пятницу, 16 августа, оперативники провели обыски у служебных лиц Национального института рака.
Фото: пресс-служба Национальной полиции
Также врачи брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд института Рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.
Сейчас решается вопрос об объявлении медикам о подозрении во взяточничестве.
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