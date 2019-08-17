Правоохранители задержали медиков, которые требовали от онкобольных пациентов до 70 тысяч гривен взятки за выдачу бесплатных лекарств, закупленных за государственные средства. Новость передает пресс-служба Национальной полиции.

Столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств.

"В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан", - говорится в сообщении.

До этого в пятницу, 16 августа, оперативники провели обыски у служебных лиц Национального института рака.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

Также врачи брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд института Рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.

Сейчас решается вопрос об объявлении медикам о подозрении во взяточничестве.

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун рассказала о бесполезности пирамидок Ю-Шинсе, которыми восхищается Гордон.

Также мы сообщали, что военная прокуратура направила в суд 285 дел о взятках.