В одной из областей Украины задержали беглого наркобарона гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, а также задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадации. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

"В ближайшее время он (Амос Дов Сильвер - Ред.) будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.

Троих сотрудников СБУ, которые содействовали побегу, задержало Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры и при содействии СБУ.



По информации журналиста Юрия Бутусова, Амоса Дов Сильвера задержали в Умани. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани, куда он выехал после побега, сообщают источники Цензор.Нет. Бепрецедентные по масштабам поиски, которые провела Служба безопасности, при участии ряда других правоохранительных и специальных органов закончились", - написал журналист.

Скриншот: Facebook/ Юрий Бутусов

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура Киева открыла дело из-за исчезновения наркобарона в "Борисполе".

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