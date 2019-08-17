Вечером пятницу, 16 августа, в Днепровском районе Киева из Русановского канала достали черные пакеты с человеческими останками. В них оказались фрагменты тела женщины, пропавшей несколько дней назад. Подробности передает "Информатор".

Расчлененный труп нашли на улице Энтузиастов, 37. По адресу выехали патрульные, представители главного управления полиции Киева и следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, тело убитой женщины расчленили и поместили в три пакета. Как говорят местные жители, в пакетах находятся останки 37-летней Ирины Клипковой. Она пропала несколько дней назад. Главная версия следствия: жестокую расправу совершил ее сожитель. Его задержали вскоре после обнаружения трупа.

На время следственных действий территорию на улице Энтузиастов охраняли спецотряды полции. На данный момент расследование продолжаются, устанавливаются все детали трагедии.

Видео:YouTube / Информатор

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