В ночь с пятницы на субботу, 17 августа, в заведение "Портер паб", которое находится возле Лыбедской, один из компании трех мужчин достал пистолет и выстрелил внутри полного бара, передает "Информатор".

Об инциденте сообщили в полицию, около полуночи на улицу Большая Васильковская по вызову прибыло два экипажа патрульных. У одного из дебоширов полицейские обнаружили пистолет. По предварительным данным, это стартовое ружье. Никто из посетителей паба не пострадал.

Трое мужчин были в состоянии алкогольного опьянения, у одного из них было рассечение. Медики оказали помощь мужчинам.

Стрелявший гражданин, стоя в окружении полиции, достал и направил на них газовый баллончик. Правоохранители изъяли его, оценили действия дебошира как мелкое хулиганство и составили материалы по 173-й статье КУпАП.

Фото: Информатор

Видео: Информатор

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