На десяти маршрутах трамваи не вышли из депо из-за того, что поставка электроэнергии в районе временно прекращена. Новость передает пресс-служба Одесгорэлектротранс.

Из-за пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в котором погибло восемь человек, обесточено трамвайное депо.

"В связи с пожаром в гостинице Токио Стар и работой пожарных бригад, трамвайное депо 1 временно обесточено. Выпуск вагонов из депо на маршруты 3, 5, 10, 11, 13, 18, 19, 26, 27, 28 задерживается. Просим прощения за неудобства", - сказано в сообщении Одесгорэлектротранс.

На данный момент движение транспорта восстановлено.

Ранее "Страна" информировала, что появились фото и видео с пожара в отеле Одессы, где погибли восемь человек.

Также мы сообщали, что маршрутку у станции метро "Лесная" в Киеве подожгли специально.