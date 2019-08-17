За пятницу, 16 августа, противник 12 раз нарушил режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при обстрелах со стороны не пострадали. Новость передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За прошедшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook в субботу утром.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Кымского - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета", - подытожили в штабе ООС.

Ранее "Страна" сообщала, что пропускной пункт на Станице-Луганской начнет закрываться на 2 часа раньше обычного.

Также мы информировали, что на Донбассе ранен украинский военный.